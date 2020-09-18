مناقصات دولية لشراء القمح.. الجزائر تعدل بنودها

أبلغت الجزائر متعاملون اوروبيون بأنها ستخفف المواصفات الخاصة بإصابة القمح بالآفات مما سيسمح عمليا بعرض قمح منطقة البحر الأسود.

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الجمعة، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب أبلغ متعاملين بأنه سيخفف المواصفات الخاصة بإصابة القمح بالآفات، مما يسمح عمليا بعرض قمح منطقة البحر الأسود في عطاءات تطلب درجات أعلى من البروتين.

وأضاف متعاملون، نقلا عن وكالة رويترز، إنهم تلقوا بنودا معدلة للمناقصات من الديوان مفادها أنه سيتم رفع مستوى السماح للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة إصابة حشرية في مناقصات الشراء.

هذا وسيظل معيار الجزائر للإصابات الحشرية للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 11 بالمائة عند 0.1 بالمائة، وهو مستوى لا يستطيع عادة الموردون من روسيا وبقية البحر الأسود تلبيته في المعتاد.