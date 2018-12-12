مناقصة لإنجاز 477 مصعد لسكنات “عدل”

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مناقصة لإنجاز 477 مصعد لسكنات “عدل”
بقلم شهرزاد مزياني

كشف مدير عدل ، سعيد روبة، عن اطلاق مناقصة لانجاز  477 مصعد على مستوى سكنات “عدل “.


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