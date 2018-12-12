مناقصة لإنجاز 477 مصعد لسكنات “عدل”
كشف مدير عدل ، سعيد روبة، عن اطلاق مناقصة لانجاز 477 مصعد على مستوى سكنات “عدل “.
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أكد المدير العام لوكالة عدل السعيد روبة، أنه سيتم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة،لمكتتبي عدل1،قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف روبة، اليوم الأربعاء، أن في…
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كشف المدير العام لوكالة عدل، أن 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة، خاصة بمكتتبي عدل2.
وأوضح المدير خلال استضافته في قهوة وجورنان، أن هذه السكنات سيتم تسليمها…
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انتشرت في الآونة الأخيرة، تقنية جديدة، لمنع حدوث الحمل لدى النساء الجزائريات، كبديل لعلاج الحبوب.
وتتمثل هذه التقنية، في حقن "Implanon"، التي تطلق هرمون البروجيسترون، تحت…
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