مناقصة وطنية لإستغلال الطاقات المتجددة بين الشركات الوطنية والأجنبية

صرّح وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الخميس، أنّ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة أقرّ بالمصادقة على مشاريع إستغلال الطاقات المتجددة.

وذكر أنّ الجزائر تطمح لاستغلال 150 ميغاوات من الطاقات المتجددة مستقبلا وهذا من خلال مناقصة مفتوحة عن طريق المنافسة.

وخلال جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال قيطوني إنّ المناقصة المفتوحة تشمل الطاقات المتجددة

وهذا مابين الشركات الوطنية والأجنبية إضافة إلى الخواص.

وهي تدخل في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة والذي بدأ العمل به منذ العام 2011.

وأشار وزير الطاقة، أنّ 400 ميغاواط نستغلة حاليا في 24 ولاية، إضافة إلى10 ميغاواط عن طريق طاقة الرياح وهي محل تجارب بولاية أدرار.