مناقصة وطنية لمشروع توسعة جناح الإستعجالات بمستشفى الرويبة

اعلنت المقاطعة الإدراية للرويبة بالجزائر العاصمة عن اطلاقها لمناقصة وطنية بهدف توسعة جناح الإستعجالات بمستشفى الرويبة.

ونشرت المقاطعة الإدارية، عبر صفحتها الرسمية، نسخة عن مناقصة وطنية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار دعم هياكل الصحة بإقليم المقاطعة وهذا بعد موافقة والي ولاية الجزائر وبمساهمة مالية من المجلس الشعبي لبلدية الرويية.

وأوضحت ذات المصالح أن مشروع توسعة مصلحة الإستعجالات بالمستشفى سيساهم في تخفيف الضغط على الهياكل الصحية.

وذلك من خلال إعادة توزيع التكفل بالمرضى حسب الخارطة الصحية بالتنسيق مع هياكل الصحة الجوارية.

وأشارت ذات المصالح أنه وبعد اعتماد دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية للولاية تم الإعلان عن مناقصة وطنية.

مع اشتراط قدرات دنيا للإنجاز وفقا للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.