منال حدلي تتعرض لحادث مرور خطير

نجت الفنانة الجزائرية منال حدلي من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير خطير نتيجة انزلاق سيارتها في دالي ابراهيم بالعاصمةّ، أمس الإثنين. الحادث كان مباشرة بعد عودتها من مدينة شرشال الساحلية أين كرمت رفقة عميد الأغنية الشعبية شاعو عبد القادر.

وحسب آخر الاخبار، نقلت منال حدلي إلى مستشفى بن عكنون ثم مستشفى بني مسوس، لتلقي العلاج وخلف الحادث كدمات على مستوى عدة مناطق بجسمها منها الرأس، الفك، الوجه ،القدم، واليد.

ودائما حسب ذات المصدر، فإن الفنانة الجزائرية مازالت تتلقى العلاج في عيادة خاصة بدالي ابراهيم، ولحُسن الحظ لم تتعرض لأي كسر.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة منال حدلي تحطمت تقريبا على آخرها خاصة في المقدمة، والحادث وقع نتيجة انزلاق السيارة على مستوى محور دوران عين الله بدالي ابراهيم بسبب المياه.