منال حدلي تتعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل حفلها ببجاية

تعرضت المغنية الجزائرية الشابة منال حدلي، لوعكة صحية مفاجئة، قبل حفلها بمدينة أقبو ببجاية، في رأس السنة الميلادية الجديدة.

وبرغم المرض، لم تتخلف الفنانة عن جمهورها وتحدت نفسها لإحياء الحفل واسعاد محبيها.

وكتبت حدلي على صفحتها بانستغرام: “برغم المرض والحالة لي كنت فيها درت القلب بيكم حبايبي وخرجت سهرة ولا أروع.. عام سعيد”.

كما نشرت الفنانة ستوري على حسابها بانستغرام، أين ظهرت وهي بالمستشفى نتيجة الوعكة الصحية التي أصابتها.

وكتبت الفنانة: “متتقلقوش راني مليحة، مرضت مرضة شينة من أعوام ممرضتش هكا، الحمى كانت 40 صدري مغلوق ومازالو لحد الآن.. وهذا على جال كي كنت رايحة فليل لبجاية فالطريق شغلت المسخن تع السيارة باش ينحيلي الضباب وكنت نحل فالطاقة في نفس الوقت”.

كما نشرت الفنانة مقطع فيديو يظهر الحالة الصحية الصعبة التي كانت فيها قبل صعودها على المسرح وكتبت: “رح نوريلكم كيفاش كنت قبل ما نطلع نغني.. وزادت حكمتني الحمة سوفريت هكاك ودرت الكوراج على جال الناس لي جاو عل جالي”.

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منال حدلي تتعرض لحادث مرور قبل أشهر

للتذكير، تعرضت الفنانة الجزائرية الشابة منال حدلي، لحادث مرور الصيف الماضي، وبعد العديد من الشائعات حول حالتها الصحية خرجت الفنانة عن صمتها وبعثت برسالة لجمهورها.

وقالت الفنانة في رسالة لجمهورها: “أشكر كل من سأل عني، تأكدت بأنكم تحبونني، أنا بصحة جيدة والحمد لله.لدي فقط بعض الكدمات في وجهي وأشعر بالصداع”. وأوضحت الفنانة، إنها أرادت إن تحدث جمهورها، رغم ما تشعر به من تعب، بعد الشائعات التي تم تداولها حول الحادث الذي تعرضت له.

وأوردت الفنانة، إنها اضطرت للخروج لجمهورها بهذه الصورة، بالرغم من إنها تفضل إن تشارك معهم الأشياء الإيجابية فقط. وذلك كون حياة المشاهير ليست ملكا لهم، على حد تعبيرها. وقالت منال حدلي: “تعرضت للحادث و مكثت في العيادة لعدة ساعات فقط، أين قمت بالتحاليل اللازمة، والحمد لله أنا بصحة جيدة.تعرضت للصدمة فقط”.

وحول تفاصيل تعرضها للحادث، قالت حدلي: “لم أكن أقود سيارتي بسرعة، ولم أمسك بهاتفي، كنت أسير بسرعة 30 كلم/سا فقط. ووقع الحادث في منحدر صغير، أين كانت الأرضية رطبة. مما جعلني أفقد السيطرة على السيارة وأصطدم بجدار النفق الذي كان أمامي”.

وشكرت الفنانة رجال الشرطة والحماية المدنية، والذين تدخلوا بعين المكان. أين قاموا بإخراجها من السيارة، ومنع الحاضرين من التصوير، ونقلها إلى المستشفى. وأشارت الفنانة، إلى إنه وخلال تعرضها للحادث، كان هناك بعض الشباب الذين حاولوا استغلال الموقف والقيام بسرقة أغراضها، وآخرين أرادوا القيام بتصويها، ولكن تدخل الشرطة حال دون ذلك.

وفي الأخير، شكرت الفنانة، كل الزملاء في الميدان وكل الفنانين والممثلين والصحفيين الذين اتصلوا بها. وكل الأحباب والأصدقاء الحقيقيين الذين وقفوا معها. كما نصحت جمهورها بأخذ حذرهم أثناء قيادة السيارة وعبور الطريق، ووعدتهم بأنها ستعود بقوة وبأجمل صورة مؤكدة إنها لا تحتاج للقيام بعملية تجميل.

https://www.instagram.com/p/CYM6Tznj7Kh/