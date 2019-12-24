منال حدلي: حسن الخاتمة أن تصون أمانة الشهداء وتسلم الوطن آمناً لأهله

تقدمت الفنانة الجزائرية، منال حدلي، بأسمى عبارات التعازي، للشعب الجزائري، ولأهل الفريق أحمد قايد صالح، بعد وفاته أمس الإثنين.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها على انستغرام: “حسن الخاتمة، أن تصون أمانة الشهداء، وتسلم الوطن آمنا لأهله ثم ترحل لتخبر الشهداء أنك لم تخن رسالتهم وأنك صمدت لآخر نفس ونبض فيك”.

وأضافت حدلي: “نعم.. فاجعة الرحيل عظيمة، لكن الأعظم منها أن مول الموكحلة ترجل من على صهوة وطنه بعد أن وفى بعهده، في أن يسلمه لإرادة شعبه مهما كان الثمن…”.

وختمت منال حدلي كلامها قائلة: “مات رجل عظيم وسقط هرم صنع الإستثناء وهو صبيا يوم كان ثائرا وكهلا لما كان مسؤولا وعجوزا حين ظل محاربا”.

وإنتقل إلى رحمة الله، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.