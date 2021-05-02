منال حدلي.. كريم الغانغ وحكيم عنابة يقفون على معاناة عائلة تقاسي الأمرين

استضاف برنامج “ضياف ربي“، والذي يعرض على قناة “النهار”، في حلقة أمس السبت، كل من منال حدلي وكريم الغانغ وحكيم عنابة.

ووقف الفنانون، على معاناة عائلتين تعيشان في “ڤربي”، بمنطقة نائية في ولاية الشلف.

ورغم بساطتهم، رحب أفراد العائلة بطاقم البرنامج والفنانين، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بهذه الزيارة.

ورافقت الفنانة منال حدلي، ربة المنزل والتي تعاني من المرض، في تحضير الدابة لجلب المياه من أعلى الجبل.

وكم كانت دهشة الفنانين كبيرة، وهم يشاهدون النبع الذي تستعمله العائلة في الحصول على القليل من المياه “الملوثة”.

ورافق الفنانون، العائلة، في أمسيتها الرمضانية، ووقفوا على الظروف الصعبة التي يعيشونها من الفقر والحرمان والعزلة.

وشارك كل من حكيم عنابة وكريم الغانغ، صورا تذكارية مع العائلة، على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، معبيرن عن تأثرهم الشديد بظروفها المعيشية الصعبة.

وكتب حكيم عنابة: “قناعـة ثـّم إبتسـامـة ، لا تحتـاج الحيـاة أكثـر من ذلك ربّي يفرّج على كل إنسان”.

فيما كتب كريم الغانغ: “قلبك يتقطع، الرحمة يا الله”.

وصنع برنامج “ضياف ربي” والذي يبث يوميا على قناة “النهار”، خلال الشهر الفضيل، الحدث عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ويقف البرنامج، على حالات جد صعبة لعائلات من عمق المجتمع الجزائري.

ويساهم البرنامج، في تسليط الضوء على هذه الفئات الهشة والمحرومة، للتمكن من مساعدتهم من قبل المحسنين.