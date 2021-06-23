منال حدلي: هذه قصة تعرضي للحادث.. سأعود بقوة ولن أقوم بعملية تجميل

خرجت الفنانة الجزائرية الشابة منال حدلي عن صمتها، وتحدثت لجمهورها عبر صفحتها على انستغرام عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له قبل أيام.وشكرت الفنانة في البداية كل من سأل عنها.مطمئنة جمهورها بأنها بصحة جيدة.

وقالت الفنانة: “أشكر كل من سأل عني، تأكدت بأنكم تحبونني، أنا بصحة جيدة والحمد لله.لدي فقط بعض الكدمات في وجهي وأشعر بالصداع”.وأوضحت الفنانة، إنها أرادت إن تحدث جمهورها، رغم ما تشعر به من تعب، بعد الشائعات التي تم تداولها حول الحادث الذي تعرضت له.

وأوردت الفنانة، إنها اضطرت للخروج لجمهورها بهذه الصورة، بالرغم من إنها تفضل إن تشارك معهم الأشياء الإيجابية فقط.وذلك كون حياة المشاهير ليست ملكا لهم، على حد تعبيرها.وقالت منال حدلي: “تعرضت للحادث منذ يومين، وأنا حاليا في المنزل، مكثت في العيادة لعدة ساعات فقط، أين قمت بالتحاليل اللازمة، والحمد لله أنا بصحة جيدة.تعرضت للصدمة فقط”.

وحول تفاصيل تعرضها للحادث، قالت حدلي: “لم أكن أقود سيارتي بسرعة، ولم أمسك بهاتفي، كنت أسير بسرعة 30 كلم/سا فقط.ووقع الحادث في منحدر صغير، أين كانت الأرضية رطبة.مما جعلني أفقد السيطرة على السيارة وأصطدم بجدار النفق الذي كان أمامي”.

وشكرت الفنانة رجال الشرطة والحماية المدنية، والذين تدخلوا بعين المكان، أين قاموا بإخراجها من السيارة، ومنع الحاضرين من التصوير.ونقلها إلى المستشفى.وأشارت الفنانة، إلى إنه وخلال تعرضها للحادث، كان هناك بعض الشباب الذين حاولوا استغلال الموقف والقيام بسرقة أغراضها، وآخرين أرادوا القيام بتصويها، ولكن تدخل الشرطة حال دون ذلك.

وفي الأخير، شكرت الفنانة، كل الزملاء في الميدان وكل الفنانين والممثلين والصحفيين الذين اتصلوا بها.وكل الأحباب والأصدقاء الحقيقيين الذين وقفوا معها.كما نصحت جمهورها بأخذ حذرهم أثناء قيادة السيارة وعبور الطريق،ووعدتهم بأنها ستعود بقوة وبأجمل صورة مؤكدة إنها لا تحتاج للقيام بعملية تجميل.