منال غربي تحيي حفلا فنيا خاصا بها لأول مرة

كشفت منال غربي، منشطة “ألحان وشباب”، عن حفلها الفنّي الذي ستحييه الجمعة، بأنّه أوّل حفل خاص بها منذ بداية مشوارها.

وفي حوار حصري لـ “النهار أونلاين”، قالت المنشطة، أنّ هذا الحفل هو الأول لها تغنّي به لوحدها.

مؤكّدة بأنّه يحمل عدّة مفاجآت منها ستكون عازفة على البيانو ومغنية في نفس الوقت.

و أشارت غربي، إلى أنّ الحفل من إنتاج ديوان رياض الفتح وسيكون متنوع بين الطابع الحوزي والأندلسي والأغاني الغربية.

وكشفت منشطة ألحان وشباب وحصريا لـ “النهار أون لاين”، أن ستطلق أغنيتها في “mon espace temp “.

وستقوم بتسجيلها بعد هذا الحفل.