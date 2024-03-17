مناورات الدراجات النارية.. عقوبات تصل إلى السجن و100 ألف دينار غرامة

قال رئيس مكتب الاتصال بمركز الاعلام والتنسيق المروري للدرك، سمير بوشحيط، أن المناورات الخطيرة بالدراجات النارية، تعتبر جنحة ويعاقب عليها القانون.

وأشار بوشحيط في تصريح للنهار، إلى أن الهيئة حققت في أكثر من 30 قضية خلال الشهر الأخير.

كما كشف المتحدث، أنه تم إحالة منهم إلى الجهات القضائية وايداعهم الحبس المؤقت. مشيرا إلى أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 29 سنة وحتى القصر.

وعن العقوبات التي تنجم عن هذه المناورات الخطيرة، فأضاف بوشحيط. أنه يتم معاقبة مرتكبي هذه الجنح من شهرين إلى 5 سنوات وغرامة مالية بـ100 الف دينار.