مناورات بحرية جزائرية روسية لمواجهة “الأخطار والتهديدات”

تم تنظيم مناورات بحرية مشتركة جزائرية روسية، بالواجهة البحرية الوسطى بالجزائر، في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاءت هذه المناورات في إطار تطبيق برنامج التعاون العسكري الثنائي “الجزائري- الروسي” لسنة 2019.

وقد أبحرت اليوم الأحد، مفرزة متكونة من ثلاث سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية، من ميناء الجزائر بعد مشاركتها بالمناورات.

وشهدت هذه المناورات، إقحام مجموعة من السفن الحربية ووسائل جوية، وفريق اقتحام من الرماة البحريين من طرف قيادة القوات البحرية، تم تنفيذها على 3 مراحل.

وتضمنت تنفيذ اجتماعات تقنية وتدريبات على الرصيف ومناورات تكتيكية، وعمليات للمنع البحري، وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشترك “الجزائري-الروسي” لقيادة التمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية، سيساهم في تعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري، من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري.