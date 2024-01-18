مناورات تجريبية في منارة جامع الجزائر

أعلنت عمادة جامع الجزائر، في بيان لها، السوم الخميس، أنه، في إطار اختبارات جاهزية الجامع، لمخطّط تنظيم الإسعافات في المرافق الحسّاسة، ستجري الحماية المدنية، مناورات تجريبية، تتمثل في تمارين مُحاكاة عمليات التدخل، في مستوى منارة الجامع ومرافق أخرى، وذلك صبيحة الجمعة، 07 رجب 1445ه الموافق لـ 19 جانفي 2024م.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المناورة التي تنفذها الحماية المدنية، تُجرى في تمرينين، ضمن مخطط تُجنّد فيه الوسائل البشرية والعتاد، لاختبار المخاطر داخل المنارة وفي محيط الجامع.

وأشارت عمادة جامع الجزائر إلى أنَّ هذه الاختبارات هي عملية تجريبية، تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة، قبل وضع مرافق جامع الجزائر قيد الخدمة.