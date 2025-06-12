مناورات خطيرة لشاحنة في بومرداس.. الدرك الوطني يوضّح

أوقف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، شاحنة قام صاحبها بمناورات خطيرة على مستوى حي بلاطو، بلدية بودواو، ولاية بومرداس.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فقد تم توقيف الشاحنة على الفور، بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام سائقها بمناورات خطيرة من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.

وذلك على مستوى حي “بلاطو” بلدية بودواو ولاية بومرداس، مع عدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن سائق الشاحنة لا يزال في حالة فرار.