مناورة تقنية على مستوى منارة جامع الجزائر

أعلنت عمادة جامع الجزائر، أنّ وحدة الحماية المدنيّة للجامع، ستُجري اليوم الاثنين، تمرينًا افتراضيًّا (مناورة تقنيّة) في مستوى المنارة.

وجاء في بيان لعمادة جامع الجزائر “تُنهي عمادة جامع الجزائر إلى علم الرّأي العام، أنّ وحدة الحماية المدنيّة للجامع. ستُجري تمرينًا افتراضيًّا (مناورة تقنيّة) في مستوى المنارة، وذلك صبيحة اليوم الاثنين”.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا النّشاط يندرج ضمن المهامّ الدّوريّة للوحدة. إذ يهدف التّمرين إلى إجراء اختبارات إحكام نفاذ الدّخان للقواطع الزّجاجيّة المقاومة للحريق في مصاعد المنارة البانوراميّة. وذلك باستعمال الدّخان الاصطناعيّ، للوقوف على الجاهزيّة العملياتيّة لأنظمة الأمان بهذا الصّرح.

