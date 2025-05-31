مناورة جزائرية-تونسية لمكافحة حرائق الغابات

وصل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية الجزائرية إلى المنطقة الحدودية بساقية سيدي يوسف، استعدادًا للمشاركة في المناورة المشتركة المقرر تنظيمها هذا اليوم السبت، بغابة صفاية - دار الضياف، ولاية الكاف (تونس).

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، ان هذه المناورة تندرج في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال الحماية المدنية.

حيث كان في استقبال الوفد الجزائري العميد صالح القربي، مدير إدارة العمليات بالحماية المدنية التونسية.

وتهدف هذه المناورة إلى تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتحسين فعالية التدخلات في مواجهة حرائق الغابات. بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة.

كما أشار البيان نفسه، أن هذه المبادرة تجسد رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز أواصر التعاون. وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال الحماية المدنية، وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.

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