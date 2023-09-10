مناورة خطيرة في المطار.. تاجر “كابة” يدهس شرطي لتهريب هواتف نقالة من دبي

في حادثة خطيرة كادت أن تكلف شرطي حياته، ارتكبها أحد تجار كابة” المنحدر من ولاية البليدة، أول أمس الجمعة. على مستوى حاجز أمني رفض الامتثال لأوامر رجال الشرطة.

وخلال المناورة قام المتهم باجتياز الحاجز بسرعة قسوى بسيارته. مما أدى إلى إصابة بليغة للشرطة الذي سيخضع اليوم الأحد لعملية جراحية على مستوى الفك العلوي. كما استفاد من عجز طبي لمدة 45 يوما. وفق تقرير الطبيب الشرعي المعاين للكسور. التي أصابت الضحية على مستوى الكتف الأيمن.

تفاصيل القضية المثيرة وقائعها، يحقق فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء. أين تم اليوم الأحد تقديم المتهم الموقوف بمعية متهمين آخر شريكه. الذي يعمل سائق سيارة أجرة غير شرعي “كلونديستان” بمدينة بوفاريك.

وحسب مصادر “النهار”، فإن عملية ايقاف المتهم الفار تمت يوم أمس السبت برفقة المتهم الثاني “كلونديستان” بالبليدة. في وقت قياسي من طرف الشرطة القضائية لامن مقاطعة الدار البيضاء شرقي العاصمة. كما مكنت العملية من حجز ما قيمته 300 مليون من الهواتف النقالة محل الجريمة بولاية الشلف عند أحد الباعة. في حين، يواجه المتهم تهما تتعلق بمحاولة القتل العمدي، عظم الإمتثال لأوامر رجال الشرطة. والفرار من حاجز أمني وتهريب سلعة.

وتبين في اطار التحقيق المتهم ارتكب المناورة الخطيرة على مستوى الحاجز الأمني الثاني للمطار في حدود الساعة السابعة مساء. بعدما رفض التوقف في الحاجز الأول. ليتمكن من الفرار بالسلعة التي كانت على متن سيارته ذات ترقيم اجنبي. كما تبين في اطار التحقيق ايضا بعد حجز السلعة محل الجريمة. التي تعتبر مجموعة من الهواتف النقالة تم استيرادها من دبي لم تخضع للجمركة لعدم حيازة المتهم على فواتير تثبت ذلك.

بحيث قام المعني بعد فراره من المطار، بالتنقل إلى منزل اصهاره بالبليدة. فيما قام بتكليف ساىق سيارة الأجرة غير شرعي المتهم الثاني بنقل السلعة إلى ولاية الشلف لعند أحد الباعة.

في انتظار ما سسيفر عنه التحقيق من مستجدات أخرى، لتكملة التحريات بالمطار للكشف عن الأشخاص المتواطئين. مع المتهم لتمكينه من تهريب سلعة مستوردة من الهارج غير مجمركة.