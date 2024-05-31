مناورة لحريق مهول بغابة السبيعات في عين تموشنت

أشرف والي ولاية عين تموشنت، على مناورة تطبيقية افتراضية لتفعيل مخطط تنظيم النجدة الولائي لسنة 2024 والمنظمة من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل سيناريوا المناورة، في حريق مهول بغابة السبيعات ببلدية المساعيد، حيث خلف هذا الحريق 06 ضحايا.

ومن بينهم سقوط شخص من منحذر جبلي مما استدعى تدخل فرقة التعرف والتدخل في المناطق الوعرة والخطرة GRIMP.

وتهدف هذه المناورة لإختبار مدى نجاعة وجاهزية جميع المقاييس المعنية لمجابهة الكوارث الطبيعية، وقد جرت في ظروف حسنة.