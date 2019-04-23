شهدت الدورة الإستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الثلاثاء، مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية للأفلان.

وتم عقد هذه الندوة، بقصر المؤتمرات، بنادي الصنوبر، من أجل إنتخاب أمينا عاما للحزب تلبية لمطالب الحراك الشعبي.

للتذكير، فإن حزب جبهة التحرير الوطني، يشهد منذ مدة صراعات داخلية كبيرة.

وانطلقت أشغال اللجنة المركزية للأفلان لإنتخاب أمين عام جديد، خلفا لولد عباس، وسط مناوشات وخلافات في صفوف أعضاء اللجنة.

وافتتح المحضر القضائي، أشغال اللجنة، بذكر عدد أعضاء اللجنة المركزية والذي يبلغ 490 عضو، حضر منهم 347 عضو، و 37 بالوكالة.