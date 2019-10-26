مناوشات داخل محل «حلاقة» للرجال تنتهي بجريمة قتل في باتنة

اهتزّت، صبيحة أول أمس، مدينة بريكة في باتنة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 28 عاما.

يدعى «ج.خ»، على يد غريمه المدعو «ع.ب» البالغ من العمر 30 عاما، وذلك بعدما قام هذا الأخير بطعن الضحية.

بموضع حساس على مستوى الكتف بواسطة خنجر أرداه قتيلا في عين المكان، وذلك بحي العقيد شعباني وسط مدينة بريكة.

وحسب شهود عيان لـالنهار، فقد وقعت ملاسنات بين الطرفين داخل محل «حلاقة» رجالي قبل أن تتحول تلك الملاسنات.

إلى شجار عنيف قام على إثره الجاني بسل خنجر من جيبه وغرسه في ظهر الضحية، هذا الأخير ونظرا لحساسية الإصابة.

لقي حتفه في موقع الجريمة بعدما تعرّض لنزيف حاد فقد على إثره الكثير من الدماء.

وقد تم نقله مباشرة نحو مصلحة الاستعجالات لدى مستشفى «محمد بوضياف»، حيث تأكّد أمر وفاته.

وهو ما أدخل أهله وأصدقاءه في حالة هستيرية، ولولا تدخّل مصالح الشرطة لدى أمن دائرة بريكة حينها.

لكانت الأمور قد تطورت للأسوأ، حيث سرعان ما تم تهدئة الوضع وفتح تحقيق في جريمة القتل وتوقيف الجاني.

ومن ثم اقتياده نحو مقر الأمن لمواصلة التحقيقات.

بالموازاة مع تحويل جثة القتيل إلى مصلحة التشريح بالمستشفى الجامعي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.