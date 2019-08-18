منبع المشاكي بجيجل.. قبلة للمرضى والراغبين في العمل والزواج

زار طاقم برنامج “صريح جدا”، والذي يعرض على قناة “النهار”، منبع “المشاكي”، المتواجد في أعالي سلمة بن زيادة، في جيجل، لمعرفة أراء المواطنين، حول زيارتهم للمنبع وبعض المعتقدات القديمة حوله.

ويأتي بعض المواطنين إلى المنبع، طمعا في الحصول على عمل، أو الزواج، أو الشفاء من الأمراض، مصدقين بعض المعتقدات، حول أن المنبع يجلب لهم الرزق.

إلا أن آخرين، يزورون هذا المنبع، بدافع السياحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، معتبرين أن تلك المعتقدات، مجرد خرافات، وأن الرزق، بيد المولى عز وجل.

وبين هذا وذاك، يبقى منبع الشاكي، يستقبل يوميا، العديد من الزوار، والذين يستمتعون بمياهه العذبة، والخضرة المحيطة به.