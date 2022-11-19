قناة النهار منبه السيارة “الكلاسكون” .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج بقلم النهار أونلاين نشر في 19 نوفمبر 2022 - 19:20 شارك غرِّد أرسل 14 0 منبه السيارة “الكلاسكون” .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UTMff اقرأ أيضا "رئيس المجلس الرئاسي اليمني :" صراحة.. لم يكن لدينا أيّ مشكل مع إيران وشعبها قناة النهار 02 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر فالحلوة والمرة: قصة حب إستثنائية بين جزائري وروسية قناة النهار 14 نوفمبر المالكي: القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف منذ بداية الإجتماعات قناة النهار 30 أكتوبر شاهد..والي وهران يقود أقدم مركبة كانت ضمن موكب إحتفالات إعلان عيد الإستقلال قناة النهار 31 أكتوبر "شاهد مستثمر هندي يتكلّم باللهجة الجزائرية.."كريفاولي الرّودا وحبّو يحڨروني قناة النهار 12 نوفمبر الشيخ النوي: مساجين يجنون الزيتون في باتنة.. تكوين وإستثمار في الفلاحة قناة النهار 08 نوفمبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر القمة العربية: الأمن والسلم في مقدمة مخرجات القمة.. رفض عربي للتدخلات الخارجية قناة النهار 09 نوفمبر أحد الناجين يكشف تفاصيل الحادث المروري الأليم ببرج باجي مختار قناة النهار 14 نوفمبر