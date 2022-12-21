منة شلبي تحال للمحاكمة الجنائية

أعلنت النيابة العامة المصرية عن إحالة الممثلة المصرية منة شلبي، للمحاكمة الجنائية.

وجاء في بيان النيابة العامة: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية. لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا”.

وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة. وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها. فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت منة قد أخرجت من قسم شرطة النزهة يوم 25 نوفمبر بكفالة بلغت 50 ألف جنيه بحسب ما أمرت به النيابة العامة.

وجاء ذلك بعدما تحفظت شرطة مطار القاهرة الدولي على منة شلبي عند عودتها من الخارج. بعد ضبطها وبحوزتها 12 كيس من مخدر الماريجوانا، بحسب ما توصل إليه تحقيق قسم النزهة.