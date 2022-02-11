منة عرفة وزوجها يتحسنان من كورونا

أكد محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، تحسن حالتهما الصحية بعد 10 أيام من إصابتها بفيروس كورونا.

وتم نقل منة إلى المستشفى التي كانت تعاني من الفيروس بشكل أكبر. حيث كتب عبر خاصية ستورى حسابه بموقع إنستغرام “الحمد لله ابتدينا نتحسن من كورونا. وشكرًا لكل واحد دعالنا دعوة من قلبه”.

وكان المهدي قد كشف تطورات الحالة الصحية لزوجته منة عرفة الأسبوع الماضي وكتب على فيس بوك. “ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس. وهي تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا، كورونا بجد التعب صعب اوي وربنا يحمي كل واحد بجد. خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هيقدروا بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا”.

وأعلنت منة عرفة إصابتها هي وزوجها محمود مهدي وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا أول فيفري الجاري. مؤكدة أن الموضوع صعب للغاية، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل.

ونشرت صورة لها بالكمامة على فراش المرض، عبر ستورى حسابها على انستغرام. صحبتها بتعليق: “الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما والبيت كله ومحمود.. إيجابى كورونا، كلنا تعبانين جدا. ادعولنا الموضوع طلع صعب أوى.. ربنا يشفى كل مريض”.

وسبق وأكدت أكدت الفنانة منة عرفة خلال لقائها مع تليفزيون “اليوم السابع”. أن شخصية “مروة” التي جسدتها في حكاية “حلم حياتى” ضمن قصص وحكايات مسلسل “إلا أنا”. الذي عرض مؤخرا على قنوات dmc، كانت صعبة عليها جداً بسبب التفكك الأسرى. ولديها معاناة خاصة مع أهلها وتربيتها بشكل خاطئ، بخلاف تفاصيلها وحياتها مع “خديجة” التي تجسدها الفنانة مايان السيد.

كما كشفت منة عرفة عن أول لقاء جمع بينها وبين مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل. قالت: “أول ما ياسمين شافتنى قالتلى قومى اغسلى وشك والظوافر تتشال ومفيش ميكب تانى.. وأنا عايزاكى تمثلى”. لافتة إلى أن ياسمين مخرجة العمل جعلتها تبكى بسبب أنها شعرت بالمسئولية وتفاصيل الشخصية اتجاه العمل وتحضيراتها للعمل بشكل مفصل.