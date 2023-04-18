منتجات تمويلية جديدة للمشاريع الإستثمارية

سيطلق القرض الشعبي الجزائري قريبا، في اطار الصيرفة الاسلامية، منتجات تمويلية جديدة موجهة للمشاريع الاستثمارية ولاسيما تمويل تموين المؤسسات بالمادة الأولية.

وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي, سفيان مزاري، في تصريح لواج, أن “التوجه الجديد للبنك العمومي يكمن في مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية, خلال دورة الاستغلال لا سيما من خلال تمويل تموين المؤسسات بالمادة الأولية في دورة إنتاجها, مما يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.

و ذكر المسؤول أن من بين أهداف الصيرفة الإسلامية المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المدخرات وإعادة ضخها من جديد لتمويل النشاط الاستثماري على وجه الخصوص في ظل توافر الإطار القانوني المنظم لذلك.

وستضاف هذه المنتجات الجديدة إلى تلك التي بادرت النافذة الإسلامية للقرض الشعبي جزائري بإطلاقها نهاية 2022, والموجهة للمؤسسات والمهنيين بتمويل الاستثمارات العقارية وحتى العتاد, والتي تهدف إلى ‘تشجيع المؤسسات الراغبة في الاستثمار بتجسيد مشاريعها من خلال منحها قروضا لاقتناء هذه المنتجات عن طريق النافذة الاسلامية”, يضيف المسؤول.

و أوضح مزاري أن القرض الشعبي الجزائري تمكن، في اطار الصيرفة الاسلامية، من تحصيل 23 مليار دج من الودائع إلى غاية مارس المنقضي, معظمها من الأفراد، معلنا عن منتجات تمويلية جديدة ستعزز أيضا الباقة الحالية المخصصة للأفراد، على غرار التمويل الموجه لتهيئة السكنات.

وكشف عن وجود برنامج لتوسيع شبكة النافذة الإسلامية للبنك، المتواجدة حاليا عبر 96 شباك عبر كامل التراب الوطني, لتتعزز بحوالي 15 شباك مستقبلا.

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