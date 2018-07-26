منتجع ثلاقيلاف بتيزي وزو…موقع سياحي بإمتياز ينتظر إلتفاتة السلطات

تشهد مقاطعة ثلاقيلاف السياحية، بضواحي جرجرة بتيزي وزو، نقص في المرافق الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى المرافق الفندقية.

وتمّ إهمال المنتجع بسبب العشرية السوداء التي عرفتها البلاد آنذاك خصوصا ولاية تيزي وزو.

غير أنّ عودة الأمان للوطن، جعل من المصطافين والسياح، يزورون المكان نتيجة مناظره الخلابة والجذابة.

ليصدموا بعدها بعدم وجود المرافق الضرورية من أجل الإقامة الجيدة على غرار الفنادق والمحلات.

وهو ماجعل الزوار والسياح يطالبون بإعادة تهيئة المرافق الموجودة هنا سابقا حتى يتمكنوا من قضاء زيارة مريحة ومفيدة.