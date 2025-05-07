منتجون جزائريون يزورون سوق الجملة للخضر والفواكه بريميني الإيطالية

قام صباح اليوم الأربعاء، المنتجون الجزائريون المرافَقون من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة. بزيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بريميني الإيطالية.

وهذا للاطلاع على السوق وما تعرض به من منتجات ونوعيتها. لمعرفة فُرص تصدير المنتوجات الجزائرية. ومدى منافستها في السوق الإيطالية خاصة والدولية عامة.

وجاءت هذه الزيارة على هامش المعرض الدولي Macfrut بإيطاليا. الذي تشارك فيه الغرفة الوطنية للفلاحة. والذي تجري فعالياته من 06 إلى 08 ماي 2025.