منتجو الثوم يحتجون برمي المحصول بأم البواقي

أقدم، صباح اليوم الخميس، العشرات من منتجي مادة الثوم، ببلدية أولاد حملة التابعة لدائرة عين مليلة، على تنظيم وقفة احتجاجية، لمطالبة وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لإنقاذ محاصيلهم من التلف.

و احتجاجا على الوضع، قام المنتجون برمي محصولهم، تنديدا عن غياب السلطات والوعود، التي قطعها المعنيون بالقطاع الفلاحي لإيجاد مخرج لأزمة تسويق المنتوج الذي يواجه الكساد.

والجدير بالذكر، أنّه مايقارب عن 20 ألف قنطار من محصول الثوم ماتزال مكدسة داخل المستودعات فيما تقدر المساحة المزروعة بالثوم بحوالي 500 هكتار.