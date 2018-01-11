منتجو العطور والمشروبات ينتقدون قرار منع الإستيراد

انتقد منتجو العطور والمشروبات الغازية والعصائر، قرار الحكومة بمنع استيراد العطور ونكهات المشروبات من الخارج لكونها لاتنتج محليا

وهو الأمر الذي سيؤثر على دينامكية الإنتاج.

وقال محمد عبد الوهاب زياني، مدير شركة العطور بالجزائر، لدينا قدرة من أجل نغطي كل الشركات التي نتتج العطور

بشرط أن تكون هناك حماية كما طالب أن يكون هناك حوار.

من جهته قال علي حماني رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أن الوقت غير كافي بين القرار الذي اتخد و إصدار المنتوج .

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى نتائج وخيمة كغلق المصانع و توقيف العمال عن العمل.