منتجو قصص “باتمان”و”كابتن أمريكا”و”الرجل الحديدي” يشاركون في مهرجان “فيبدا”

سيحل بالجزائر رسامو أشهر القصص المصورة في العالم في شاكلة “باتمان”و”كابتن أمريكا” للمشاركة في مهرجان فيبدا.

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان، أنها ستكون ضيف شرف المهرجان الدولي للشريط المرسوم “فيبدا”.

وسينظم المهرجان انطلاقا من الفاتح أكتوبر المقبل إلى الخامس منه، وستحتضنه ساحة رياض الفتح بالعاصمة.

وقالت السفارة ، أن 14 رسامًا للقصص المصورة وأساتذة يمثلون أشهر دور النشر سيشاركون في هذه الطبعة من مهرجان “فيبدا”.

وستشارك في المهرجان “دي سي كوميكس” و”مارفل ” المنتجتان لأكبر القصص مثل “باتمان” و”كابتن أمريكا” و”الرجل الحديدي” و”الفهد الاسود”.

وأشارت السفارة الأمريكية في البيان، بأن المشاركين الأمريكيين سينضمون ورشات عمل وسيشاركون في تبادل الخبرات مع فنانين وطلاب جزائريين