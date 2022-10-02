منتج مسرحي مشهور مهدد بالحبس لقذفه اطارات حالية بوزارة الثقافة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج. في حق مخرج س مشهور في الساحة الفنية يدعى “ر.أحمد” عن تهمة القذف. اضرارا بضحيته المفتش العام الحالي بوزارة الثقافة المدعو “ج.حمزة” بسبب خلافات مهنية.

كما مثل المتهم الذي يعد ابرز المنتجين المسرحيين والكتاب الجزائريين، أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة اليه. عقب متابعته من طرف النيابة العامة في اعقاب شكوى تقدم بها الضحية الحالية اطار بوزارة الثقافة أمام الجهات القضائية. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ج. حمزة” الذي يشغل المفتش العام الحالي بوزارة الثقافة. بسبب منشورات مسيئة لشخصه وسمعته نشرها المتهم الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. منها ما تضمن عبارات عنصرية عن طريق نعته بالقاب مسيئة ، واخرى خادشة مرفقة بصورة الضحية.

ولدى مواجهة المتهم “ر.أحمد” بالوقائع المنسوبة اليه أكد أن ما بدر منه من فعل يعتبر ردة فعل، بسبب مضايقات تعرض لها من طرف الضحية. بسبب عرقلته في أداء مهامه بوزارة الثقافة. مضيفا أن العبارات التي كتبها ونشرها على الفايسبوك منها “يالقهوي عمرك ما تبدل كوستيم ديالك”، و”يا الكافي روح للاغواط تغرس اللفت” كانت في لحظة غضب. ومن جهتها طالبت دفاع الطرف المدني بتعويض مالي قدره 2 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.

المنتج يعترف بفعلته ويطلب تخفيف العقوبة

وفي ملف جزائي ثان، راح ضحيته ناقد سينمائي تابعت المحكمة المتهم نفسه بتهمة القذف أيضا، بسبب منشورات مسيئة كتبها على فايسبوك. وهي العبارات التي تم تداولها على نطاق واسع من قبل رواد الموقع، وهي التهمة التي اعترف بها المتهم “ر.أحمد” معلقا بأن ضحيته سبب له عدة مشاكل مهنية. الأمر الذي جعله يكتب تلك المنشورات في حقه ملتمسا تخفيف العقوبة عنه.

والتمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة توقيع 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج. فيما طالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماليا قدره 2 مليون دينار. لتبقى القضية بالمداولة إلى 23 أكتوبر الجاري.