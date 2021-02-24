منتحل صفة إطار بـ”أوبيجي” حسين داي يستولي على 38 مليار من صاحب وكالة عقارية

أحال قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد ، ملف قضية منتحل صفة إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على خلفية قيامه بالنصب على صاحب وكالة عقارية.

وكان المتهم قد أوهم صاحب الوكالة بمساعدته من أجل الحصول على عقود إيجار لسكنات للعديد من المواطنين حيث قام بسلبه مبلغ مالي يقدر ب 38 مليار سنتيم.

تفاصيل قضية الحال حسب المعلومات الموجودة في الملف القضائي تعود بعد أن تعرف الضحية وهو صاحب وكالة عقارية على المتهم الذي إنتحل صفة إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.

وقام المتهم بسلب الضحية مبالغ مالية معتبرة على عدة مراحل قدرت ب 38 مليار سنتيم.

و بعدها إختفى المتهم و لم يعد له أي اثر٫ حيث إكتشف الضحية بعملية النصب التي قام بها المتهم.

اين قرر برفع شكوى ضده أمام الجهات القضائية عن تهمة النصب والإحتيال.

و بعد إلقاء القبض عليه من قبل مصالح و التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد امر هذا الاخير إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش .

و حسب المعلومات الموجودة في الملف القضائي٫ ان المتهم خلال التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق انكر التهمة الموجهة إليه.

كما فند انتحاله لصفة إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي حسب ما أدعى به الضحية في شكواه.

وحسب ذات المصادر فإن المتهم قال أن الضحية نصب على عدة مواطنين الذين سبق وأن أودعوا شكوى ضده امام الجهات القضائية بعد اوهمهم ببيعهم سكنات وهمية بالعاصمة.

كما صرح المتهم ان الضحية هو من قام بتزوير عقود الإيجار التي عثرت عليها مصالح الأمن بجهاز الإعلام الألي الخاص به خلال عملية التفتيش.

مؤكدا أنه بعد اكتشاف أمره، سلم لضحاياه شيكات كضمانات، غير أنه تم متابعته قضائياعن تهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات إداريةو سبق و ان تمت إدانته سابقا .