منتحل هويات إطارات سامية برئاسة الجمهورية في قبضة الأمن

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، شخص خطير ينحدر من ولاية بومرداس ويقيم بحي القصبة وباب الزوار.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذا الشخص ينتحل هويات وصفات إطارات سامية برئاسة الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة.

وأوضح ذات المصدر، أن الموقوف كان يستعمل بطاقات هوية ضبطت بحوزته لأشخاص آخرين، وكان على تواصل مع موظفين في مختلف القطاعات.

هذا وكان الموقوف أيضا يتوسط لدى جهات وصية لتقديم خدمات تخص مسارهم المهني بهدف حصوله على مزايا و مبالغ مالية.

كما أفضت التحريات الأولية إلى أن هذا الأخير محل أمر بالقبض، نشاطه الإجرامي يمتد إلى عدة ولايات،

و سبق تورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب و الاحيال، التهديد بالقتل، انتحال وظيفة عسكرية النصب وانتحال هوية الغير، إهانة موظف أثناء تأدية المهام و إهانة هيئة نظامية .

فيما يبقى التحقيق مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة .