منتخبا (U17 و U20) يواجهان كوت ديفوار وديًا بأبيدجان

يواصل المنتخبان الوطنيان لأقل من 17 سنة و20 سنة استعداداتهما للاستحقاقات القارية المقبلة في تربص بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

تتخلله مباراتان وديتان أمام نظيريهما من كوت ديفوار.

وسيواجه الخُضر لأقل من 17 سنة منتخب كوت ديفوار، في مناسبتين، بتاريخ 8 و 12 أكتوبر ، بالمركب الرياضي بينجرفيل، بالعاصمة أبيجان، بداية من الساعة 17.00 مساءً.

الأمر نفسه بالنسبة لمنتخب أقل من 20 سنة، الذي يواجه نظيره الإيفواري، بتاريخ 9 و 13 أكتوبر، بالمركب الرياضي بينجرفيل، بالعاصمة أبيجان، بداية من الساعة 17.00 مساءً.