منتخبون يتهمون «مير» بني مسوس بتزوير 13 مداولة للمجلس البلدي

مصالح الأمن تفتح تحريات بعد شكوى من ثمانية أعضاء بالمجلس البلدي

رئيس البلدية: «القضية قديمة وسأرسل ردّا مكتوبا»

وجّه ثمانية أعضاء دائمين بالمجلس الشعبي البلدي لبني مسوس بالعاصمة، اتهامات خطيرة لـ«المير» الحالي، تتعلق بارتكاب خروقات صارخة من خلال التلاعب وتزوير 13 مداولة لم يعلموا بشأنها خلال اجتماع عقد في نهاية السنة الماضية، وعلى أساس ذلك تم فتح تحريات معمقة من قبل مصالح أمن دائرة بوزريعة لمعرفة ملابسات القضية.

التحريات في ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلقت خلال شهر ماي المنصرم بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بخصوص قضية التزوير في محررات رسمية.

عقب الشكوى التي قيّدها ثمانية أعضاء منتخبين في المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، ضد «المير»، بعد اكتشافهم لارتكابه خروقات صارخة خلال عقد جلسة مداولات بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والتي تم فيها مناقشة 7 نقاط كما ورد في الاستدعاءات ومحضر الاجتماع.

إلا أنهم وبعد تحصلهم على نسخ من مستخرجات المداولات من السلطات الوصية بدائرة بوزريعة، بعد رفض المير – حسب ادعاءاتهم – تقديمها لهم رغم الطلبات المتكررة، تفطنوا لوجود نقاط لم تناقش في الاجتماع وعددها 13 مداولة.

وحسب ذات المصادر، فإنه تم التلاعب بعدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع، حيث إنه بذلك التاريخ حضر 17 عضوا، منهم ثمانية دائمون، إلا أن المداولات مرة سجل فيها 10 أعضاء دائمين وتارة أخرى ثمانية، كما أن العدد الإجمالي تارة سجل على أساس 17 عضوا وتارة أخرى 19 عضوا.

كما تبين خلال تفحص مستخرج المداولات من قبل الشاكين أن المتهم قام بتأسيس اللجان الدائمة باقتراح التصويت، وذلك مخالف للمادة 36 من القانون البلدي عن طريق المداولة رقم 04 مكرر، والمدوالة رقم 05 مكرر المتعلقة بتعيين لجان الصفقات العمومية وقع فيها تناقض بسبب تعيين 3 أسماء إضافية.

كما أن المداولة رقم 06 مكرر المتعلقة بفتح اعتمادات مالية في إطار مخططات البلدية لم تناقش أيضا – حسب ادعاءات الأعضاء الثمانية – وأدرج تجديد الاتفاقية مع محامية البلدية في المداولة رقم 07 مكرر والتي تم رفضها بالأغلبية وتم تعديلها على أساس الموافقة من دون علمهم.

أما المداولات المتبقية الحاملة للأرقام 08 ، 09 ، 10 ،11 ، 12 و13 فلم تعرض عليهم ولم تسجل في محضر الاجتماع، وهي ذات النقاط التي أفاد بها الأعضاء الثمانية عند استدعائهم لسماع أقوالهم على محاضر رسمية خلال شهر ماي المنصرم.

وعلى ذلك الأساس أحيل الملف للتحقيق أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوص القضية الحالية.

رئيس البلدية: «القضية قديمة وسأرسل ردّا مكتوبا»

وفي سياق متصل، اتصلت «النهار» برئيس بلدية بني مسوس للاستفسار منه عن القضية ونقل وجهة نظره، ليقول إن قضية تزوير المداولات هي جزء من قضية سابقة تطرقت لها جريدة «النهار» في عدد سابق، والتي وصفها بالقديمة.

مضيفا أنه اتخد هو الآخر إجراءات قانونية بتقييد شكوى قضائية، من دون أن يقدم أي تفصيل، مكتفيا بالقول إن لديه ردّا مكتوبا سيرسله في وقت لاحق.