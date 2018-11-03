منتخبو و مناضلو الأفلان بالعاصمة يناشدون الرئيس بوتفليقة الإستمرار في الحكم

ناشد العديد من منتخبي ومناضلي الحزب بالعاصمة اليوم السبت ، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإستمرار في الحكم وقيادة البلاد.

و في بيان تلاه أحد المناضلين خلال تجمع الأمين العام لحزب الأفلان جمال ولد عباس بدار الشعب، ذكر البيان أن منتخبي ومناضلي العاصمة يدعون الرئيس لإستكمال البرنامج الإصلاحي والتنموي.

كما أكد البيان الإلتزام التام بقرارات الأمين العام للحزب ، مؤكدين إلتزامهم ا بدعم معاذ بوشارب كرئيس للمجلس الشعبي الوطني .

كما أكدوا على ضمان الشفافية في مساندة من يفرزه الصندوق في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة.