منتخب أقل من 16 سنة يُنهي أول تربص له بسيدي موسى بمشاركة 31 لاعبًا

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، صبيحة اليوم الإثنين، أول تربص إعدادي له بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وذلك بمشاركة 31 لاعبًا من مختلف أنحاء الوطن.

التربص، الذي دام ستة أيام، خُتم بمباراة تطبيقية جرت على إحدى أرضيات المركز، وجمعت أشبال المدرب كريم زياني بفريق شباب بلوزداد. حيث شكّلت هذه المواجهة فرصة للطاقم الفني من أجل الوقوف ميدانيًا على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.

وبهذه المناسبة، أكد المدرب الوطني كريم زياني أن هذا التربص شكّل مرحلة أولى تقييمية لمؤهلات اللاعبين. تمهيدًا لمواصلة العمل في التربصات القادمة. التي ستُبرمج لاحقًا بهدف غربلة المجموعة واختيار التشكيلة النهائية التي ستمثل هذا المنتخب حديث النشأة.

زياني أشار أيضًا إلى أهمية التكوين القاعدي والاحتكاك المبكر بالمنافسة. باعتبارها أدوات أساسية في مشروع بناء منتخب تنافسي للمستقبل.

يندرج ضمن السياسة الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (FAF) في دعم الفئات السنية وتوسيع قاعدة المواهب.