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الرياضة

منتخب أقل من 17 عاما يقوم بخرجة استرخائية قبل كان 2023

بقلم كريم تيغرمت
منتخب أقل من 17 عاما يقوم بخرجة استرخائية قبل كان 2023
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استفاد تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، من خرجة استرخائية، عقب فوزهم في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بنظرائهم من بوركينا فاسو.

وكشف موقع الفاف، عن برمجة المدرب أرزقي رمان، خرجة استرخائية للاعبيه، حضروا فيها عرضا لسرك “عمار” بالعاصمة.

كما سمحت هذه الخرجة لناشئي الخضر، من تغيير الأجواء والابتعاد عن ضغط التحضيرات، قبل وديتهم الثانية هذا الثلاثاء أمام بوركينا فاسو.

يذكر أن الجزائر تحتضن كأس أمم إفريقيا 2023، لأقل من 17 عاما، والمقررة في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.

رابط دائم : https://nhar.tv/34ehs
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