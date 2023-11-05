منتخب أقل من 20 سنة يختتم تربصه ويباشر آخرا الخميس القادم

اختتم المنتخب الوطني، لفئة أقل من 20 سنة، تربصه التحضيري، لدورة إتحاد شمال إفريقيا “لوناف” أمس السبت، بمواجهة ودية أمام نجم بن عكنون.

وأجرى شبان الخضر، تربصا مغلقا ما بين الـ 26 أكتوبر الماضي، والـ 4 نوفمبر الجاري. تحت قيادة المدرب ياسين مانع، بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى بالملعب البلدي في براقي.

وعرف التربص مشاركة 32 لاعبا، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف ضم حصتين تدريبيتين والذي سطره الطاقم الفني، إلى جانب عدد من اللقاءات التطبيقية والودية. بهدف الوقوف على إمكانيات كل لاعب.

وفي المقابل، كشفت “الفاف” اليوم الأحد، بأن منتخب أقل من 20 سنة. سيدخل تربصا ثانيا وأخيرا يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر الجاري، بحضور 22 لاعبا فقط. من بينهم 8 ينشطون في بطولات أجنبية قبل التنقل إلى تونس يوم 11 من نفس الشهر، لدخول المنافسة الرسمية.