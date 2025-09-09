منتخب أقل من 20 سنة يختتم تربص فوكة بتحضيرات واعدة للمستقبل

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، أمس الاثنين، تربصه التحضيري بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (ولاية تيبازة).

والذي دام ثمانية أيام كاملة، وسط أجواء إيجابية ورغبة كبيرة من اللاعبين في إقناع الطاقم الفني.

التربص عرف حضور 24 لاعبًا، من بينهم عناصر تنشط في البطولات الأوروبية.

وعمل المدرب رزيق نيدر وطاقمه المساعد على تقييم إمكاناتهم الفردية والجماعية، مع التركيز على الانسجام بين المحليين والمحترفين في الخارج.

ومن أجل منح اللاعبين فرصة أكبر للاحتكاك، خاض “الخُضر” مباراتين تطبيقيتين أمام أندية من بطولة الرابطة الثانية، فاز في الأولى أمام نجم القليعة بنتيجة (3-2). وفي الثانية أمام اتحاد خميس الخشنة بنتيجة (3-1).

هذه النتائج عززت ثقة المجموعة وأظهرت روحًا تنافسية عالية رغم الطابع التحضيري للمباراتين.