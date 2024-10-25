منتخب أقل من 20 سنة يدخل تربصا جديدا

يباشر اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، تربصا جديدا، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ويرتقب أن يختتم شبان “الخضر” تربصهم التحضيري، يوم الأربعاء الـ 30 من أكتوبر الجاري.

وكان المنتخب الوطني، قد أجرى تربصا مغلق الشهر الجاري، ما بين الـ 5 والـ 14. تخللته مباراة ودية مزدوجة أمام منتخب موريتانيا، يومي الـ 9 والـ 13.

للإشارة فإن “الخضر” لأقل من 20 سنة، سيكونون على موعد مع المشاركة في دورة “لوناف” بمصر. ما بين الـ 12 والـ 27 نوفمبر الداخل.

وسيدشن منتخب “U20” مشواره بمواجهة تونس، يوم 17 نوفمبر، قبل ملاقاة المغرب يوم الـ 20 من نفس الشهر.

بينما سيلاقي شبان “الخضر” في الجولة الثالثة، البلد المضيف مصر، يوم 23 نوفمبر. على أن يختتموا دورة “لوناف” يوم 26 من الشهر ذاته، بمواجهة منتخب ليبيا.