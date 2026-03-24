منتخب أقل من 20 سنة يدخل في تربص تحضيري ويشد الرحال إلى القاهرة

باشر المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، اليوم الثلاثاء، تربصًا تحضيريًا بالمركز التقني الوطني سيدي موسى، وذلك في إطار فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

وشهد هذا التربص التحاق جميع اللاعبين المعنيين، وأجروا أول حصة تدريبية تحت إشراف الناخب الوطني رزيق ندير، الذي ركّز على الجوانب البدنية والتكتيكية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

ويتضمن برنامج هذا المعسكر مواجهتين وديتين أمام منتخب مصر، يومي 28 و31 مارس بالعاصمة القاهرة، في اختبارين مهمين لقياس جاهزية العناصر الوطنية والوقوف على مدى انسجام المجموعة.

ومن المرتقب أن تشدّ بعثة المنتخب الجزائري الرحال سهرة اليوم نحو القاهرة، حيث ستواصل تحضيراتها بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، تحسبًا للمواجهتين أمام “الفراعنة”.

وتندرج هاتان الوديتان ضمن برنامج إعداد المنتخب لأقل من 20 سنة، بهدف تعزيز التنافسية ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمستوى عالٍ قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.