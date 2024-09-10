منتخب أقل من 20 سنة يسقط وديا أمام تونس

انهزم المنتخب الوطني، لفئة أقل من 20 سنة، أمس الاثنين، وديا على يد نظيره التونسي، بواقع 3 أهداف نظيفة.

وجرت المباراة الودية، في إطار تربص شبان الخضر، المقام حالياً في تونس استعداداً للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

وظهر أشبال المدرب ياسين مانع، بوجه شاحب، أمام شبان “نسور قرطاج”. في اللقاء الذي احتضنه ملعب “الشادلي زويتن” بالعاصمة التونسية، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الديار، بهدف يتيم.

وحاولت العناصر الوطنية، تدارك النتيجة خلال المرحلة الثانية. بعد جملة من التغييرات، أجراها مانع، إلا أن أشبال هذا الأخير، عجزوا عن الوصول إلى الشباك، وهو ما استغله المنافس ليضيف هدفين آخرين.