منتخب أقل من 20 سنة يواصل استعداداته لودية تونس

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تحضيراته الجادة ضمن التربص الاستعدادي المقام حاليًا بمدينة عنابة، وذلك استعدادًا للمباراة الودية المرتقبة أمام نظيره التونسي.

وتندرج هذه المباراة الودية في إطار البرنامج الفني المُعد من قبل الفاف، الرامي إلى منح أصاغر الخضر المزيد من الاحتكاك الدولي، واكتساب الخبرة تحضيرًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.

ويُشرف الطاقم الفني على حصص تدريبية مكثفة تركّز على الجوانب البدنية والتكتيكية، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب داخل المجموعة قبل الموعد الودي.

ويُنتظر أن تشكل المباراة اختبارًا مهمًا للكشف عن مدى تطور أداء اللاعبين واستيعابهم للنهج الفني المعتمد من قبل الطاقم التقني.