منتخب أقل من 20 عاما.. مانع يستدعي 27 لاعبا للتربص المقبل

وجّه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، الدعوة لـ27 لاعبا، للمشاركة في التربص المقبل .

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم الإثنين، بأن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سيدخل في تربص تحضيري في الفترة ما بين 27 جوان إلى 2 جويلية، بمركز سيدي موسى.

وحسب ذات المصدر، سيستغل الناخب ياسين مانع، هذا التربص، لمان أفضل جاهزية للاعبيه، تحسبا لبطولة “لوناف” لأقل من 20 عاما.

وضمت قائمة اللاعبين الـ27 المعنيين بهذا التربص أسماء كل من: