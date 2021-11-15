منتخب أقل من 20 عاما يسجل هزيمة جديدة في مواجهة موريتانيا

سجل منتخب أقل من 20 عاما، اليوم الإثنين، هزيمة أخرى، ضمن بطولة لوناف، في مواجهة منتخب موريتانيا

ودخل المنتخب الوطني هذه المباراة بقوة، أين نجح في افتتاح باب التسجيل مبكرا عن طريق جوراس رحو، في الدقيقة الثانية.

وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45، تمكن منتخب موريتانيا، من العودة في النتيجة، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة الـ87.

وتعد هذه ثالث هزيمة للمنتخب الوطني، ضمن منافسة لوناف، فيما حقق فوز واحد فقط أمام منتخب ليبيا.