منتخب أقل من 23 عاما ينهي تربصه بسيدي موسى

أنهى عناصر المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، أمس الثلاثاء، تربصهم بمركز سيدي موسى، والذي دام أربعة أيام.

وشهدت الحصة التدريبية الختامية التي أشرف عليها الطاقم الفني، اجراء مباراة تطبيقية بين لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء تنافسية.

كما كشف الموقع الرسمي لـ”لفاف”، بأن عناصر المنتخب الوطني لأقل من 23 عامًا، ستغادر مركز سيدي موسى، صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن هذا التربص الذي أجراه المنتخب الوطني لأقل من 23 عامًا، هو التربص الثالث الذي يشرف عليه المدرب رفيق صايفي.