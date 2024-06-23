منتخب ألمانيا يحقق تعادلاً بشق الأنفس أمام سويسرا

تعادل منتخب ألمانيا، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعته بمنتخب سويسرا، برسم الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2024.

وفاجأ المنتخب السويسري، نظيره الألماني، في الشوط الأول من هذا اللقاء، بعد تمكنهم من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ28، عن طريق اللاعب دان دوي.

وتمكن منتخب سويسرا من الحفاظ على تقدمه إلى غاية نهاية الوقت الرسمي، قبل أن يتمكن منتخب ألمانيا من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وبهذا حافظ منتخب ألمانيا على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يواصل منتخب سويسرا احتلال الوصافة بـ 5 نقاط.