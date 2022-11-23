منتخب ألمانيا يصنع الحدث قبل مواجهة اليابان

صنع لاعبو منتخب ألمانيا، الحدث اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مباراتهم أمام منتخب اليابان، لحساب الجولة الأولى لدور مجموعات مونديال 2022.

وقبل دقائق عن انطلاق هذه المواجهة، اجتمع عناصر المنتخب الألماني لأخذ صورة تذكارية، مع اتخاذ وضعية خاصة.

كما ظهر لاعبو المانشافت، واضعين أيديهم على أفواههم، في حركة خاصة، وغير معتادة في ميادين كرة القدم.

وتم تداول هذه الصورة للمنتخب الألماني على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أثارت استغراب العديد من المتابعين.