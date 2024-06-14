منتخب ألمانيا يفتتح “أورو 2024” بفوز ساحق على اسكتلندا

حقق منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، الفوز في مباراته أمام منتخب اسكتلندا، بخماسية كاملة، برسم المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 الجارية بألمانيا.

ودخل أصحاب الأرض هذه المباراة الافتتاحية بقوة، حيث تمكنوا من افتتاح باب التسجيل مبكرا، وانهاء الوشط الأول لصالحهم بثلاثية نظيفة.

وخلال مجريات الشوط الثاني، استغل منتخب ألمانيا، تفوقهم العددي، بعد طرد لاعب من منتخب اسكتلندا بالبطاقة الحمراء، لاضافة هدفين.

في المقابل نجح منتخب اسكتلندا من تسجيل هدف وحيد في هذا اللقاء، والذي ةجاء في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز الساحق، أبان منتخب ألمانيا عن نوياه مبكرا ضمن هذه الطبعة من بطولة أمم أوروبا 2024.